ريال مدريد لم ييأس.. تفاصيل خطة “ساعة الصفر” لضم مبابي





كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا لضم كيليان مبابي، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين ناديه باريس سان جرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن “ريال مدريد يستعد لمحاولة أخيرة للتعاقد مع مبابي”، مشيرا إلى أنه سيرسل العرض لإدارة النادي الفرنسي قبيل نهاية سوق الانتقالات، بين يومي 29 أغسطس و1 سبتمبر.

وأوضحت أن “خطة ريال مدريد هي دفع 120 مليون يورو للحصول على توقيع مبابي” صاحب الـ24 عاما، علما أنها ليست المحاولة الأولى من النادي الملكي للظفر باللاعب.

ورغم أن المبلغ المقترح يقل عما كان يبحث عن باريس سان جرمان للتخلي عن نجمه الدولي، فإنه لا يزال عرضا جيدا لبطل فرنسا.

وسيتعين على باريس سان جرمان إما قبول هذا العرض، أو الاحتفاظ باللاعب في العام الأخير من عقده، مما يعني أن بإمكانه الرحيل مجانا في 2024.

والسبت عاد مبابي إلى الفريق الأول لسان جرمان، عقب استبعاده من الجولة الافتتاحية للدوري وغيابه عن التشكيلة الرئيسية لأسابيع، بسبب خلاف مع إدارة النادي حول عقده.

سكاي نيوز