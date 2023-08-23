🔴بيان من فرسان لجان مقاومة الشجرة الحماداب





بيان فرسان لجان مقاومة الشجرة الحماداب

#ناس_الشجرة_الحماداب_غير

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الفرسان هنديل في الساحة ختو الساس

والخيل عركسن والدنيا بوق ونحاس

والبنوت زغاريتن تجيب الطاش

السودان خلاص يالسرة قام دواس

🔴اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 إستطاع أبطال سلاح المدرعات ولليوم الثالث على التوالي من صد هجوم القوات المتمردة من مرتزقة الجنجويد والتي هاجمت سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية من عدة محاور من الساعة السادسة صباحاً وإشتبكت معهم حتى فروا هاربين وكبتدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وطاردت من فر من أرض المعركة إلى داخل الأحياء الشرقية لسلاح المدرعات .

🔴كُتب هذا النصر اليوم بيد أبطال القوات المسلحة في سلاح المدرعات في معركة طويلة تصدى فيها الأبطال لي هذا الهجوم بقوة و بسالة ونكران ذات لحماية الوطن والمواطنين من أيدي هذه المليشيات الإرهابية.

🔴عمل أبطال القوات المسلحة على الهجوم المضاد الذي أعاد السيطرة على كامل سلاح المدرعات بعد تسلل المليشيات لي داخل سلاح المدرعات من الناحية الشرقية بعد إنسحاب اللواء الأول وإلتقطوا بعض الصور والفيديوهات ليضللو بها الشعب ويكسرو من عزيمة أبنائه و أبناء قوات شعبه المسلحة ولكن فشلو كما طالعنا في الأسافير دعوات بنات وأبناء الشعب السوداني لي قواتهم الباسلة بأن يسدد الله رميهم ويثبتهم وينصرهم على تلك المليشيات التي أجرمت في حق الشعب السوداني بحجج واهية كاذبة متسترة وراء شعار هم أنفسهم لا يفقهونه ، شعار الديمقراطية لكنها من داخل بيوت المواطنين والمستشفيات و سرقة عربات الموطنين و نهب ممتلكاتهم.

🔴فتح من الله ونصرٌ قريب فكان الجنود مثل الجبال أوتاد يدافعون ويزودون عن الوطن في ملحمة خالدة و وسام على صدر كل ما كان فيها ، أمطروهم مثل طير الأبابيل فشردو بهم من خلفهم.

🔴سيظل سلاح المدرعات حصناً منيعاً بمنطقة الشجرة_الحماداب مقبرة لهولاء المتمردين ومحروساً بدعاء اهالي الشجرة_الحماداب وكل أهلنا في ربوع المعمورة.

🔴رحم الله الشهداء وتقبلهم في عليين وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعوداً حميداً للمفقودين.

🔴نصر الله القوات المسلحة و حفظ الله أهالي الشجرة_الحماداب وكل المناطق من شر الخونة المتمردين.

#الجنجويد_مليشيا_إرهابية

#ضد_الجنجويد

#هذه_الأرض_لنا

#إعلام_لجنة_مقاومة_الشجرة_الحماداب