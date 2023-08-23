ثقافة وفنون

مطربة سوريا الأنيقة “فايا يونان” في القاهرة “مرت سنة كاملة وكأنها عمر!”

2023/08/23
فايا يونان
فايا يونان

قالت مطربة سوريا الأنيقة “فايا يونان” على صفحتها الرسمية وهي تستعد لإحياء حفل كبير بجمهورية مصر:  الأحبّاء في مصر الحبيبة  مرت سنة كاملة وكأنها عمر! لقائنا في مهرجان القلعة في القاهرة الجمعة القادم في 25 آب/أغسطس. شوق كتير وحب أكتر! بشوف وجوهكم بخير الجمعة القادم .

ولفايا يونان جمهور كبير في أنحاء الوطن العربي والدول الأوربية، وتجد حفلاتها رواجاً واسعاً.

الصفحة الرسمية – فايا يونان

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