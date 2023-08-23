إلى النصر السعودي.. إيمريك لابورت يعلن نهاية رحلته مع مانشستر سيتي





أعلن الإسباني إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، نهاية رحلته مع الفريق السماوي متجها إلى النصر السعودي.

وأجمعت العديد من المصادر الإنجليزية والسعودية على حسم النصر صفقة إيمريك لابورت، على أن يتم الإعلان الرسمي من النادي السعودي في غضون ساعات قليلة.

ونشر لابورت رسالة مصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، استعرض خلالها أبرز لقطاته منذ توقيعه للنادي الإنجليزي ثم التتويج بالبطولات مرورا بالفوز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

وكتب لابورت: “إلى أعزائي جماهير مانشستر سيتي أريد مشاركة قصة معكم استمرت 5 سنوات ونصف السنة ولا يمكن نسيانها، حظينا بالعديد من الذكريات التي سأبقيها دائما في قلبي”

وتابع: “من السهل دائما التفكير في اللحظات الجيدة والبطولات والانتصارات والأهداف والتدخلات والقتال الكبير في الدوري الإنجليزي، لكنني سأتذكر كذلك اللحظات السيئة والإصابات والهزائم والأخطاء التي ارتكبتها”.

وأضاف: “من الفوز ببطولات إلى الانتكاسات والانتصارات والإصابات كل ذلك كان جزءا من الرحلة، أنا ممتن لكل لحظة شكلتني لأصل إلى ما أنا عليه اليوم”.

وأكمل المدافع الإسباني حديثه: “أرغب في شكر كل من جعل تلك الرحلة ممكنة، إدارة مانشستر سيتي والمدربين والجهاز الفني بأكمله وكل زميل شاركته غرفة خلع الملابس وكل الجماهير”.

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واختتم: “كان من دواعي فخري وسروري ارتداء ذلك القميص، وأتمنى أن تتذكروني بكل شيء جيد، شكرا لكم على كل شيء وأتمنى لكم الأفضل في المستقبل وحافظوا على الفتيان، حتى نلتقي مجددا”.

وكان لابورت انضم لصفوف مان سيتي في يناير/ كانون الثاني 2018، قادما من أتلتيك بلباو الإسباني.

ومنذ ذلك الحين شارك المدافع الإسباني صاحب الـ29 عاما في 180 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

سكاي نيوز