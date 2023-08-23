ميسي ليس وحيدا.. 5 نجوم رفضوا الدوري السعودي





نجح كبار الدوري السعودي في جذب العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، ليتحول إلى وجهة هؤلاء النجوم في غضون عدة أشهر قليلة.

ومنذ تعاقد نادي النصر السعودي مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في شتاء 2023، توافد العديد من النجوم إلى دوري روشن، ومنهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا والجزائري رياض محرز وغيرهم.

لكن رغم ذلك، رفض بعض النجوم فكرة التحول إلى الدوري السعودي خلال الوقت الراهن، ويأتي على رأسهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فضّل الابتعاد تماما عن الضغوطات وخوض تجربة جديدة من بوابة إنتر ميامي الأمريكي.

وفي السطور التالية، نستعرض قائمة بأبرز اللاعبين والنجوم الذين رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، إما رغبة في الاستمرار بالدوريات الأوروبية الكبرى، أو الابتعاد عن الأضواء تماما كحال ميسي.

ليونيل ميسي

قالت تقارير إعلامية خلال وقت سابق إن ميسي رفض عرضا بقيمة 500 مليون يورو كراتب سنوي من نادي الهلال، بطل السعودية وآسيا التاريخي.

وأشارت تقارير إلى أن ميسي رفض العرض لعدة اعتبارات، أبرزها رغبته في الابتعاد عن دائرة الضغط والاستمتاع بما تبقى في مسيرته الكروية، بجانب رغبة أسرته في الإقامة بالولايات المتحدة.

كيليان مبابي

نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى عرضا براتب سنوي مذهل، يُقدر بـ700 مليون يورو من الهلال أيضا، والمثير أن ناديه رحب بالفكرة لكن الرفض جاء من اللاعب نفسه.

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وتمسك مبابي بالاستمرار في الملاعب الأوروبية لأطول فترة ممكنة، خاصة وأنه يحلم بالانتقال مستقبلا إلى ريال مدريد الإسباني، ليحافظ على مكانته بين صفوة نجوم العالم.

لوكا مودريتش

وقع مودريتش على عقد يمتد لموسم واحد إضافي، ليضمن استمراره مع ريال مدريد الإسباني لمدة 14 سنة متتالية، بعد أن رفض هو الآخر عرضا من نادي الهلال.

وذكرت تقارير إسبانية إن مودريتش تلقى عرضا بإجمالي راتب سنوي يُقدر بـ215 مليون دولار على 3 مواسم من جانب “الزعيم”، لكنه تمسك بالاستمرار مع “الميرينغي”.

سون هيونغ مين

خطف سون هيونغ مين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وأحد أفضل الأجنحة في العالم، أنظار نادي الاتحاد بطل دوري روشن، وتلقى عرضا بقيمة 32.7 مليون دولار كراتب سنوي، لكنه لم يوافق.

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هيونغ مين يحصل على راتب بقيمة 12.7 مليون دولار سنويا مع توتنهام، وهو أقل من نصف عرض “الإتي” لكنه أصر على استكمال مسيرته بالدوريات الأوروبية الكبرى.

جيمي فاردي

رفض جيمي فاردي تماما فكرة الرحيل عن ليستر سيتي الإنجليزي، رغم هبوطه إلى دوري البطولة في الموسم الحالي، وتمسك بالاستمرار بين صفوف الفريق ليُعيده إلى مصاف الكبار مرة أخرى.

ورغم بلوغ فاردي الـ36 عاما، إلا أنه رفض عرضا من أحد الأندية السعودية الكبرى، ليستكمل إرثه الكبير مع بطل إنجلترا 2016.

العين الاخبارية