⛔️تنبيه هام وعاجل من لجنة مقاومة الشجرة الحماداب
⛔️تنبيه هام وعاجل⛔️
⚫️تتعرض منطقة الشجرة _الحماداب للقصف المدفعي العشوائي من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة بعد خسائرهم في المواجهات مع بواسل القوات المسلحة في الثلاث أيام الماضية. كانت هذه الدانات تستهدف المساجد ، أهؤلاء هم دعاة الديمقراطية؟
مسجد الحماداب العتيق بالحماداب وسط ومسجد سيد عبدالوهاب (محمد هاشم الحكيم ) ووقوع عشرات الإصابات والوفيات من الأسر والأطفال الذين نزحوا من مناطق يثرب والعزوزاب وجبرة وإحتموا بالمساجد.
⚫️تدين لجنة مقاومة الشجرة _الحماداب إستهداف المدنيين من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة ونشدد على ضمان سلامة وٱمن المواطنين المدنيين العزل.
⚫️ندعو جميع المواطنين بالآتي :
🔴عدم الخروج من المنازل في لحظات الإشتبكات و الوقوف في أمكان مفتوحة أو بالقرب من النوافذ.
🔴إتخاذ المنازل ذات البنيان الآمن.
نسأل الله الرحمة و المغفرة للمواطنين الذين سقطوا اليوم ونحسبهم عند الله شهداء و عاجل الشفاء للجرحى و المصابين.
حفظ الله أهالي الشجرة_الحماداب وكل المناطق من سوء الجنجويد المتمردين و نصر الله القوات المسلحة.
#الجنجويد_مليشيا_إرهابية
#هذه_الأرض_لنا
#ضد_الجنجويد
إعلام_لجنة مقاومة الشجرة_الحماداب
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