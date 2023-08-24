⛔️تنبيه هام وعاجل من لجنة مقاومة الشجرة الحماداب





⛔️تنبيه هام وعاجل⛔️

⚫️تتعرض منطقة الشجرة _الحماداب للقصف المدفعي العشوائي من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة بعد خسائرهم في المواجهات مع بواسل القوات المسلحة في الثلاث أيام الماضية. كانت هذه الدانات تستهدف المساجد ، أهؤلاء هم دعاة الديمقراطية؟

مسجد الحماداب العتيق بالحماداب وسط ومسجد سيد عبدالوهاب (محمد هاشم الحكيم ) ووقوع عشرات الإصابات والوفيات من الأسر والأطفال الذين نزحوا من مناطق يثرب والعزوزاب وجبرة وإحتموا بالمساجد.

⚫️تدين لجنة مقاومة الشجرة _الحماداب إستهداف المدنيين من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة ونشدد على ضمان سلامة وٱمن المواطنين المدنيين العزل.

⚫️ندعو جميع المواطنين بالآتي :

🔴عدم الخروج من المنازل في لحظات الإشتبكات و الوقوف في أمكان مفتوحة أو بالقرب من النوافذ.

🔴إتخاذ المنازل ذات البنيان الآمن.

نسأل الله الرحمة و المغفرة للمواطنين الذين سقطوا اليوم ونحسبهم عند الله شهداء و عاجل الشفاء للجرحى و المصابين.

حفظ الله أهالي الشجرة_الحماداب وكل المناطق من سوء الجنجويد المتمردين و نصر الله القوات المسلحة.

#الجنجويد_مليشيا_إرهابية

#هذه_الأرض_لنا

#ضد_الجنجويد

إعلام_لجنة مقاومة الشجرة_الحماداب