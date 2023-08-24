أنشيلوتي يجيب.. من الأفضل بين الظاهرة وكريستيانو؟





تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن المنافسة في الدوري الإيطالي، والمقارنة بين كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والظاهرة رونالدو، أسطورة الكرة البرازيلية.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية، عن حظر الهواتف المحمولة: “يجب أن يكون اللاعب مسؤولاً ويعرف متى يستخدم أو لا يستخدم الهاتف.. لا أحب فرض أي شيء. لم أفعل ذلك أبدًا. يجب التدخل عندما يكون هناك أي تجاوز، لكن المحترف يجب أن يفهم ذلك بمفرده”

وأضاف: “لا يمكن لأي ميلاني ألا يحب مالديني، خاصة واحد مثلي لعب معه، وكان قائده كمدرب. من المؤسف أن يبتعد علم مثله عن النادي. مع المعرفة التي لديه، يمكنه فعل أي شيء في كرة القدم”.

وتابع: “في إسبانيا دائمًا ما يُنظر إلى الدوري الإيطالي باهتمام، هناك فرق مهمة. لا أعرف من سيفوز بالدوري هذا الموسم. هناك نابولي وميلان وإنتر ويوفنتوس في الصف الأول من المرشحين، وخلفهم يأتي روما ولاتسيو وأتالانتا وفيورنتينا.. البيانكونيري يمكن أن يكون خطيرًا، لأنه لا يشارك في أوروبا”.

وعن تدريب المنتخبات، أوضح: “ما يعجبني هو العمل في التدريب يومًا بعد يوم”.

واختتم عن رأيه حول الأفضل من بين رونالدو الظاهرة وكريستيانو: “البرازيلي كان الأقوى في جيله، والبرتغالي كان أيضا الأقوى في جيله إلى جانب ميسي.. إنه من دواعي سروري تدريب كلاهما”.

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