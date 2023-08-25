محمد صلاح يتجاهل أنباء انتقاله لـ اتحاد جدة بلعب الشطرنج





تجاهل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الأنباء المنتشرة على مدار الأيام الماضية باقترابه من الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي بلعب الشطرنج.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘إنستجرام’ وهو يلعب الشطرانج وكأن لسان حاله أن لا يشغل باله بالشائعات المنتشرة حول رحيله للدوري السعودي.

ويتمسك نادي ليفربول الإنجليزي باستمرار نجمه محمد صلاح، رافضًا العرض الضخم المقدم من اتحاد جدة لضم الدولي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لـ الصحفي الإنجليزي ‘دايفد أورنستين’ من صحيفة ‘أتلتيك’، موقف ليفربول تجاه عرض الاتحاد لضم محمد صلاح، أن صلاح ليس للبيع كما يعتبره ليفربول، وأن النادي الإنجليزي لا ينوي التفريط بنجمه الأول وسيتمسك به إلى النهاية.

وعزز الموثوق فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، ما قاله دايفد أورنستين، حيث قال رومانو:’ لقد كان ليفربول واضحًا مع محمد صلاح واتحاد جدة، لا نية للتفاوض فهو ليس للبيع، عرض الاتحاد الفلكي لا يزال ساريًا لإغراء صلاح، لكن الطريقة الوحيدة هى أن يفرض صلاح هذه الخطوة’.

وفجر تقرير صحفي إسباني مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تقدم اتحاد جدة بعرض لليفربول للتعاقد مع محمد صلاح، سيجعل الدولي المصري الأعلي أجرًا في الدوري السعودي متفوقًا على الراتب الذي يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع النصر.

وفقًا لصحيفة ‘relevo’ الإسبانية، على الرغم من أن الوضع الحالي يبقى كما هو حيث وقع محمد صلاح على تمديد عقده مع الريدز قبل عام ولا يزال أمامه عامين في عقده مع ليفربول، لكن هناك تفاصيل صغيرة يمكن أن تغير كل شئ، وسيعرض الاتحاد على محمد صلاح أن يكون صاحب أعلى أجر في الدوري السعودي.

أضافت الصحيفة أن اتحاد جدة سيعرض على محمد صلاح راتبًا سيجعله أعلى من كريستيانو رونالدو، نجم النصر والأعلي حاليًا، حيث التقى اتحاد جدة بممثلي صلاح وأبلغوهم بنيتهم.

أتمت الصحيفة أن رغبة محمد صلاح هى الرحيل، وإلى جانب العقد المالي الضخم الذي أعده الاتحاد لـ صلاح، فإن الجانب الديني والمعتقدات القوية هى عامل مهم للغاية في قراره.

تلفزيون البلد