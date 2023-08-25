كيم كارداشيان تقلد ليدي غاغا.. لن تتعرّفوا إليها هذه المرة!!





لن تتعرّقوا هذه المرة إلى نجمة تلفزيون الواقع المثيرة للجدل كيم كارداشيان، خصوصًا أنها باتت تشبه وتقلّد الفنانة والنجمة العالمية ليدي غاغا.

في التفاصيل، فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، متابعيها حول العالم بإطلالتها الجديدة التي جعلتها تبدو قريبة الشبه من النجمة ليدي غاغا في المقطع الدعائي للجزء الجديد من مسلسل American Horror Story: Delicate.

واعترف كثير من المتابعين بالفعل أنهم لم يتعرفوا على كيم، 42 عاما، للوهلة الأولى، نتيجة لتغير ملامحها بشكل كبير، لدرجة أن البعض منهم ظن أنها النجمة ليدي غاغا، من فرط الشبه الذي بدت عليه ملامح كيم كارداشيان.

وظهرت كيم بتلك الاطلالة المثيرة والمختلفة، التي احتفظت فيها بباروكة الشعر ذات اللون الأشقر البلاتيني، ضمن أحداث الجزء الـ 12 من المسلسل، الذي يحظى بتاريخ مميز من النجاحات على صعيد مواسمه السابقة.

وبخلاف ذلك، فقد مالت كيم في تلك الاطلالة إلى الظهور ببشرة شاحبة مع صبغ حواجبها لتبدو متماشية مع شعرها، وستشارك دور البطولة في الجزء الجديد مع ايما روبرتس، 32 عاما، والعارضة كارا ديليفن، 31 عاما.

موقع العراب