بيومي فؤاد.. طرح البوستر الرسمي لفيلم كارت شحن وحضور على السجادة الذهبية





طرحت الشركة المنتجة لفيلم كارت شحن البوستر الدعائي، استعداد لطرحه فى السينما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقام المخرج شادي على بطرح البوستر الدعائى للفيلم والذى تصدره كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وعلق عليه قائلا: ما شاء لله لا قوه الا بالله قريبا كارت شحن دعواتكم.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت والمطرب الشعبي أحمد شيبة ومني جمال وهالة فاخر ومن إخراج شادي على.

وحضر علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات، والمخرج أحمد صقر، وسيد صادق، وجمال عبد الناصر وزوجته، وإيهاب فهمي وزوجته، وبيومي فؤاد، ومنة جلال، وفردوس عبد الحميد وزوجها محمد فاضل، وطارق النهري، ومي سليم، على السجادة الذهبية من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والمقام مدينة العلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان “60 سنة دراما”، للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

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