مهرجان القاهرة للدراما: منى زكي أفضل ممثلة وتحت الوصاية أفضل مسلسل





فازت الفنانة مني زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بمسلسل” تحت الوصاية” بالنسخة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة دور ثاني مناصفة بين سما إبراهيم عن دورها بمسلسل “موضوع عائلي” وأسماء جلال عن دورها بمسلسل “الهرشة السابعة”، كما فاز مسلسل” تحت الوصاية” بجائزة أفضل مسلسل.

أما فيما يتعلق بجوائز الجمهور، ففازت الفنانة مني زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل” تحت الوصاية”، وفاز الفنان محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل” جعفر العمدة”، وفاز الفنان أمير عيد كأفضل وجه صاعد، بينما فاز الفنان عصام السقا كأفضل ممثل دور ثاني.

كما منح الجمهور جائزت أفضل ممثلة دور ثاني للفنانة إيمان العاصي عن دورها بمسلسل “جعفر العمدة”، وفاز كلا من محمد سامي ومهاب طارق بجائزة أفضل مؤلف عن مسلسل” جعفر العمدة” أيضا، وعن نفس المسلسل فاز محمد سامي بجائزة أفضل مخرج.

واختار الجمهور مسلسل” جعفر العمدة” ليكون أفضل مسلسل هذه الدورة.

وأخيرا قررت لجنة التحكيم منح جائزة للراحل مصطفي درويش عن مجمل أعماله، وتسلمها عنه الفنان إسلام إبراهيم.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة مساء أمس، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وشهدت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

الشروق نيوز