رونالدو “هاتريك” وساديو ماني هدفين .. فوز كبير للنصر في الدوري السعودي





سجلت الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي انتهت مساء الجمعة، نتائج لم يشهدها الموسم الحالي 2023-2024. حيث قاد الأسطورة كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق أول فوز ب5 أهداف هذا الموسم، بعدما سجل “الهاتريك” الأول في الموسم الحالي.

وجاءت خماسية النصر عن طريق ساديو ماني (27 و81) وكريستيانو رونالدو (هاتريك) بالدقائق 38 و55 و90+6.كما شهدت الجولة أول تعادل سلبي في الموسم، بعدما نتهت مباراة الفيحاء والحزم (0-0).

وأصبح هذا ثالث هاتريك لرونالدو في الدوري السعودي، حيث سجل الموسم الماضي، رباعية في مرمى الوحدة، وثلاثية أمام ضمك.

وسجل اللاعبون في الجولة الثالثة 22 هدفا، كانت الأفضلية للثلاثي الاتحاد والهلال والنصر خارج ملاعبهم، أمام الرياض (4-0)، والرائد (4-0)، والفتح (5-0) على الترتيب.

موقع كووورة