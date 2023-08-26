شاهد نسرين طافش بإطلالة جريئة.. والجمهور: “الغزالة رايقة”





خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها.

ونشرت طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “تبدو الطبيعة دائمًا وكأنها تحاول التحدث إلينا كما لو كان لديها سر عظيم لتخبرنا به، وهكذا فعلت”.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “يا جماله” ، “الغزالة رايقة” ، “القمر” ، “الله يحميكي” ، “أحلى نسرين” ، “الحلوة”.

وأعلنت “نسرين” مؤخرا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، قائلة: “تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

موقع مصراوي