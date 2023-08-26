فايا يونان تختتم حفلها بمهرجان القلعة بالغناء للكينج محمد منير





وجهت الفنانة فايا يونان الشكر لجمهورها المصري في ختام حفلها بحفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

وقالت فايا في كلمة لجمهورها: دايمًا الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة بشكر كل القائمين على المهرجان ودار الأوبرا المصرية وبشكر حضوركم الكبير.

واختتمت فايا وصلتها الموسيقية بأغنية الكينج محمد منير «علي صوتك» وسط تفاعل جماهيري كبير من الحضور وسبقتها بأغنية بتونس بيك للنجمة وردة.

بوابة الأهرام