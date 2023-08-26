بيان من حركة العدل والمساواة السودانية حول طبيعة اللقاء التشاوري لقيادة الحركة في بورتسودان.

تعقد حركة العدل والمساواة السودانية لقاءً تشاورياً موسعاً لقيادات الحركة في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر وذلك في يومي ٣١ أغسطس والأول من سبتمبر ٢٠٢٣.

كما نود ان نؤكد أن هذا الاجتماع ليس بمؤتمر عام كما يروج له البعض ممن حار بهم الدليل، و إنما اجتماع تشاوري موسع لقيادات الحركة يهدف إلى النظر فيما تمر به البلاد و الحركة و التداول في سبل تطوير آدائها و استشراف مستقبلها السياسي في ضوء معطيات سودان ما بعد ١٥ إبريل ٢٠٢٣.

و تجدر الإشارة هنا الي ان عقد مؤتمر عام للحركة له منهج معروف وآليات تقوم بها أجهزة الحركة المختلفة وفق نظم و َلوائح تحكم ذلك. و بالتالي لسنا بحاجة إلى تبيين خط الدعوة لأي مؤتمر “بروص” لا يستند الى منطق ولا شرعية، يحشد له المأجورون ممن لهم علاقة بالحركة او ممن لا يمتون إلى الحركة بصلة.

هذا ما لزم توضيحه.

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)