تعميم عن الموقف الإنساني في منطقة الشجرة أبان الحصار المضرم عليها





تعميم عن الموقف الإنساني في المنطقة أبان الحصار المضرم عليها من كل الجهات

🔴تعاني منطقة الشجرة_الحماداب نقص حاد في السلع الغذائية يكاد يصل العدم بسبب إغلاق المحلات التجارية و قطع حركة التبادل التجاري بين سوق الشجرة وباقي الأسواق ، بسبب ما تعرض له التجار من إنتهاكات تمثلت في الضرب ونهب هواتفهم وأموالهم وبحجج واهية حتي لا يفكروا في العوده مرة أخرى لإمداد المنطقه بالمواد التموينية و يتم ضرب وترويع ونهب المواطنين الذين يفكرون في الخروج إلى الأسواق الأخرى وإتهامهم بأنهم يتبعون لإستخبارات الجيش وتهديدهم بالقتل في حالة العودة مرة أخرى.

🔴كما تعاني المنطقة من إنقطاع المياة والكهرباء للشهر الثالث علي التوالي مع إنقطاع تام لشبكة الإنترنت والإتصالات

مع شح في الدواء والإسعافات الأولية و عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة وصعوبة التخزين في حالة الحصول عليها بسبب إنقطاع التيار الكهربائي علماً بأن جميع المستشفيات و المراكز الصحية و العيادات خارج الخدمة تماماً.

🔴وكذلك عدم توفر غاز الطهي و حتى الجاز الذي تعمل به المخابز و الأفران و إنعدام الخبز نهائياً.

🔴لا تزال القذائف تتساقط بشكل عشوائي و مستمر علي بيوت المواطنين منذ اليوم الاول من بدء محاولات مليشيا الدعم السريع المتمردة الاستيلاء على المدرعات مما تسبب في عدد كبير من الإصابات والوفيات، ويتواصل إستهداف مليشيا الدعم السريع المتمردة للمساجد و المنازل وهو ما أدى لسقوط ١١ شهيد في يوم واحد ، وجميع المصابين موجودين داخل المنطقه و لا توجد أي وسائل لعلاجهم أو إجلاءهم إلى الخارج.

🔴الجدير بالذكر أن المنقطة مكتظة بسكان المناطق المجاورة بعد إجبارهم على الخروج من منازلهم بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة (جبرة _اللاماب _يثرب وغيرها ) وصعوبة توفير أماكن إقامة لهم وعدم توفر رعاية صحية.

وتستمر في هذة اللحظات تساقط دانات المليشيا المتمردة على المنازل والمنطقة معزولة تماماً مايجعل حياة أهلنا على المحك.

🔴النداء العاجل بضرورة حمايتنا وحماية أهلنا وحفظ حقوقنا في الحياة.

🔴عليه ، نحن اللجان و الأجسام الموقعة ادناه نطالب بالآتي :

✅ وقف استهداف المواطنين وتوفير الممرات الآمنة لهم

✅ فتح ممرات آمنة للكوادر الطبية لمعالجة المصابين وتوفير الادوية

✅ فتح ممرات آمنة للمنظمات الوطنية والدولية لوصول المساعدات الانسانية للمواطنين

التوقيعات

1_لجنة مقاومة الشجرة_الحماداب

2_لجنة مقاومة الكلاكلة القلعة

3_لجنة مقاومة جبرة مربع 12

4_لجنة مقاومة كافوري

5-لجنة مقاومة الثورة الحارة 20

6_ لجنة مقاومة الحتانة امدرمان

7_لجنة مقاومة الشهيد طه الماحي

8_لجنة مقاومة الدوحة

9_ غاضبون بلا حدود

10_ قروب أبناء الشجرة والحماداب والري

11_لجنة مقاومة الفتيحاب مربع5

12_لجان مقاومة الصحافة

13_لجنة مقاومة الدناقلة جنوب

14_لجنة مقاومة الطائف

15_لجان مقاومة أبو آدم

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#حياة_شعبنا_خط_احمر

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#لا_لقتل_المدنيين