بيان توضيحي حول أضرار مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في فترة الحرب





منذ بداية هذه الحرب التي فرضت على بلادنا تعرضت مؤسسات التعليم العالي ومنسوبيها إلى أضرار جسيمة وبالغة نتيجة للممارسات اللا اخلاقية لمليشيا الدعم السريع المتمردة على مختلف الأصعدة.

ومنذ تفجر الاشتباكات كونت الوزارة لجنة لحصر الأضرار المادية التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ووقفت اللجنة على حجم الأضرار التي طالت منسوبيها ومؤسساتها (الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والصندوق القومي لرعاية الطلاب)، وقد استقت اللجنة معلوماتها من مصادر موثوقة ذات صلة بهذه المؤسسات وخلصت إلى الآتي:

أولا: فقدت مؤسسات التعليم العالي عدداً من علمائها ومنسوبيها نسأل الله لهم المغفرة والرحمة وأن يتقبلهم مع الشهداء والصديقين.

ثانياً: طال التخريب كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بولاية الخرطوم وعدداً من الولايات الأخرى حيث تأثرت هذه المؤسسات كلياً أو جزئياً وعددها (104) من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والصندوق القومي لرعاية الطلاب بالإضافة إلى رئاسة الوزارة والتى تضررت باشتعال النار فى عدد من طوابقها، واحتراق عدد كبير من المكاتب.

ثالثاً: تضررت جامعات كثيرة بكلياتها المختلفة في البنى التحتية من المعامل والورش والمكتبات والقاعات والمكاتب الإدارية حرقاً ونهباً وتكسيرا.

رابعاً: تضررت في ولاية الخرطوم جميع الجامعات الحكومية بكلياتها، بجانب أكثر من عشر جامعات خاصة، وجامعتين أهليتين وعشرين كلية جامعية.

خامساً: فى الولايات تاثرت ست جامعات حكومية بكلياتها بأعمال النهب والتكسير والحرق، بجانب عدد من الكليات الجامعية الخاصة.

سادساً: تمت سرقة كل وسائل النقل والحركة في هذه الجامعات المذكورة وإتلاف وتدمير كبير في المباني والممتلكات.

سابعاً: لم تسلم داخليات الصندوق القومي لرعاية الطلاب ومكاتب الصندوق بالمركز والولايات والمراكز البحثية بمعاملها ومكاتبها وورشها من النهب والتخريب والحرق.

ثامناً: تم استهداف ممنهج لممتلكات ومساكن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مناطق كثيرة من العاصمة وبعض الولايات.

تاسعاً: تسبب كل ما سبق من جرائم بحق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومنسوبيها في توقف النشاط الأكاديمي والبحثي في تلك المؤسسات.

عاشراً: إننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندين ونشجب ونستنكر بشدة كل هذه الممارسات البشعة والتدمير ونحمل مليشيا الدعم السريع المتمردة كل هذه الجرائم التي وقعت في مؤسساتنا على مستوى الأرواح والبنيات التحتية والأصول الثابتة والمتحركة والممتلكات الشخصية لمنسوبيها.

حادي عشر. نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة بإدانة هذه الممارسات وتعرض مؤسسات التعليم العالي المدنية للتدمير الممنهج والتخريب المقصود من قبل هذه الميليشيات.

النصر لقواتنا المسلحة الباسلة وهي تقود معركة الكرامة والعزة، والمجد والخلود لشهدائنا وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وندعو الله أن يفك سراح المأسورين، وأن يتم النصر المؤزر قريباً بإذن الله.