برشلونة يقضي على فياريال بسيناريو درامي





تغلب برشلونة على فياريال بنتيجة (4-3)، مساء اليوم الأحد على ملعب “لاسيراميكا”، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.وتقدم برشلونة في الدقيقة 12 عن طريق جافي، قبل أن يضيف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 15.واستفاق فياريال ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر خوان فويث بالدقيقة 26، قبل أن يدرك ألكسندر سورلوث التعادل بالدقيقة 40.وفي الشوط الثاني، نجح فياريال في التقدم في النتيجة للمرة الأولى، بتسجيله الهدف الثالث عن طريق أليكس بينا في الدقيقة 50.

لكن برشلونة نجح في تسجيل التعادل عن طريق فيران توريس بالدقيقة 68، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع بالدقيقة 71.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز ال13.

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