أزمة القبلة مستمرة.. ومصير روبياليس بيد القضاء الإسباني





سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بيد القضاء بعد تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية ستجتمع الإثنين لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهامه بصورة موقتة.

وقال وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا في مقابلة مع صحيفة “بايس”، السبت: “سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع الإثنين، إذا قبلت شكوى الحكومة فسنشرع على الفور في تعليق مهام الرئيس”.

كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية أيضا ضد روبياليس، الجمعة، بسبب “مخالفات خطيرة للغاية” وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار حل هذه الشكوى.

وقال المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة، الأحد، مع التليفزيون الإسباني الرسمي: “العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين و15 عاما”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر السبت “إيقاف السيد لويس روبياليس مؤقتا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.

سكاي نيوز عربية