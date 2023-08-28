ثقافة وفنون

شاهد بالفيديو نانسي عجاج تغني للسودان في دبي “يا روحي سلام عليك” وماذا قالت للجمهور

2023/08/28
نانسي عجاج
نانسي عجاج - أرشيف

ضمن مبادرة يلا نغني للسودان والتي نظمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت نانسي عجاج في الموعد، وألهبت مشاعر السودانيين بأداء رائع لعدد من الأغنيات.

نانسي عجاج قدمت “يا روحي سلام عليك”، ولو روحك يوم تنسى دلالك وغيرها من الأعمال التي وجدت تفاعل كبير في المسرح.

الحفل الأول للمبادرة أقيم في “الممزر” بمسرح ندوة الثقافة والفنون – إمارة دبي، وكان قد تم الإعلان عنه في عدة وسائل إعلامية.

وقالت نانسي عجاج للجمهور بحسب رصد محررة “كوش نيوز” على شبكات التواصل، وفي ختام وصلتها الغنائية: فرحتونا وشرفتونا وأسعدتونا بغناكم ولحدي ما نشوفكم المرة الجاية.

شاهد نانسي عجاج في دبي:

الخرطوم – “كوش نيوز”

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