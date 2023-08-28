شاهد بالفيديو نانسي عجاج تغني للسودان في دبي “يا روحي سلام عليك” وماذا قالت للجمهور





ضمن مبادرة يلا نغني للسودان والتي نظمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت نانسي عجاج في الموعد، وألهبت مشاعر السودانيين بأداء رائع لعدد من الأغنيات.

نانسي عجاج قدمت “يا روحي سلام عليك”، ولو روحك يوم تنسى دلالك وغيرها من الأعمال التي وجدت تفاعل كبير في المسرح.

الحفل الأول للمبادرة أقيم في “الممزر” بمسرح ندوة الثقافة والفنون – إمارة دبي، وكان قد تم الإعلان عنه في عدة وسائل إعلامية.

وقالت نانسي عجاج للجمهور بحسب رصد محررة “كوش نيوز” على شبكات التواصل، وفي ختام وصلتها الغنائية: فرحتونا وشرفتونا وأسعدتونا بغناكم ولحدي ما نشوفكم المرة الجاية.

شاهد نانسي عجاج في دبي:

سلام يحمل كلام ضمنتو حُبي 🖤✨ pic.twitter.com/82S0LLL9FJ — Nancy Ajaj Fan | نانسي عجاج (@Nancy_Ajaj_) August 27, 2023

لو روحك يوم تنسى دلالك 🖤✨ pic.twitter.com/MNMwkKXS8P — Nancy Ajaj Fan | نانسي عجاج (@Nancy_Ajaj_) August 27, 2023

الخرطوم – “كوش نيوز”