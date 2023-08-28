حريم وسيم وحريم كريم.. شيكو ومصطفى قمر يمازحان بعضهما بسبب صورة





مازح الفنانان مصطفى قمر وشيكو بعضهما على «إنستجرام» بعد صورة نشرها شيكو تجمعه بالفنانتين نسرين أمين وميرنا جميل.

ونشر شيكو الصورة وكتب عليها: «حريم وسيم»، ليرد عليه مصطفى قمر: «بس انا حريم كريم يقي خمسة يعني فاضلك 3» في إشارة لفيلمه الشهير الذي يطرح جزء ثاني منه خلال أيام.

وشارك شيكو صورة معدلة تضم بطلات فيلم حريم كريم في الخلفية ليكون مجموع السيدات في الصورة 6، ردًا على تعليق الفنان مصطفى قمر. كما علقت الفنانة نسرين أمين على الصورة وكتبت مازحة: «كل ماتتخن أحبك اكتر»

«أولاد حريم كريم» بطولة: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

نجوم أف أم