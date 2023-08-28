خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية – صورة





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا بموسم الجيمرز في السعودية.

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جاكيت وبنطلون رياضي مما منحها إطلالة غير مألوفة كما وصفها البعض و غير مناسبة مع الحفل.

علق إيلي حنا، ناقد الموضة، على اطلالة شيرين عبد الوهاب بحفلها بموسم الجيمرز في السعودية، قائلا:”اوكي بفهم انه المهرجان ستايله شبابي و عصري و مرتبط بال gaming و الالعاب الالكترونية و ما بده لبس فساتين و haute couture و تطريز…

بس كمان مين طلب من شيرين تجي ب ملابس الرياضة؟.”كتب:” حبيبتي انتي جاية على مهرجان مرتبط بال gaming مش جاية على ماراتون او على نادي رياضي مش جاية تعملي سباق و تركضي ٧٠٠ كيلومتر…و بعدين قديه ستايل الشعر و المكياج مش لابقين مع ستايل اللبس؟ قديه؟؟؟؟؟

كان فيها مثلا تلبس جمبسوت كاجوال… او set كاجوال مهضوم… او بنطلون جينز و تيشرت مرتبين… بس هيك لاااا.”تابع:”بس بعيدا عن الموضة انبسطت ل شيرين انها مبسوطة و رجعت فرحانة زي زمان.و بعطي الاطلالة 2/10.”

صدى البلد