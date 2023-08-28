صافيناز: الراقصة الحقيقية لبسها محتشم!!





أعربت الراقصة صافيناز عن استيائها من تشبيهها بالراقصات اللائي يثرن جدل في حفلاتهم بالساحل الشمالي، إذ أكدت أنهن ليسوا راقصات محترفات، واصفةً هذه الراقصات بـ “الريكلام”، مشيرة إلى أن تشبيهها بهن إساءة كبيرة.

وقالت صافيناز في تصريحاتها لـ القاهرة 24: الراقصة لازم تاخد بالها من لبسها، واللبس يكون مريح ومحتشم، بيجيبوا ناس مبيعرفوش يقفوا على المسرح، أي واحدة معاها 500 جنيه، بتجيب بدلة رقص وتروح الساحل، وتبقى راقصة، وبعد كدة بيقولوا الراقصات غالية!، لأ معلش متقارنوش الناس المحترمة بالريكلام اللي طالعة من كباريه، الراقصة اللي بجد تحت.

وفي سياق آخر، كانت كشفت صافيناز رأيها في وصف نجوى فؤاد للساحل الشمالي بـ الكبارية، إذ أكدت أنها تتفق مع نجوى في رأيها، بسبب ما يجرى في بعض حفلات الساحل، مؤكدة أن الراقصات في الساحل كان يعملن في كباريهات، ومن بعدها ذهبن للساحل، وما يفعلونه من أجل الحصول على أموال، وتصدر التريند فقط، لكن هن ليس محترفات.

فقالت صافيناز: “أؤيد تصريحات نجوى فؤاد، لأن عندها حق بسبب الملابس اللي بنشوفها، مبقاش فيهم راقصة حقيقية ولا واحدة من كباريه، أي واحدة جاية من الكباريه بتيجي على الساحل تشتغل على طول، أنا بيتعرض عليّ حفلات لكن بختارها بعناية، في الساحل بيجيبوا ريكلام من الكباريهات يشغلوهم”، وذلك خلال تصريحاتها مع القاهرة 24.

القاهرة 24