منتخب جنوب السودان للسلة يدخل التاريخ بفوزه على الصين





حقّق منتخب جنوب السودان انتصاره الأول على الإطلاق في تاريخ كأس العالم لكرة السلة المقامة في الفلبين وإندونيسيا واليابان حتى 10 أيلول/سبتمبر المقبل، عقب فوزه على نظيره الصيني 89-69 الاثنين ضمن المجموعة الثانية في مانيلا.

وتلقى المنتخب الصيني، المصنف 27 عالمياً، خسارته الثانية بعد الأولى القاسية امام صربيا 63-105 لتصبح حظوظه ضئيلة في بلوغ الدور الثاني.

وبات يتوجب على الصين الذي برز في صفوفها اللاعب الأميركي المجنس كايل أندرسون مع 22 نقطة وخمس متابعات، أن تفوز على بورتوريكو الأربعاء وانتظار باقي النتائج من أجل تجنب الخروج من الدور الأول.

ولا تزال الصين تبحث عن استعادة مكانتها دوليًا منذ اعتزال نجمها التاريخي ياو مينغ، حيث أنهت مونديال 2019 على أرضها في المركز 24.

من جهته، كاد منتخب جنوب السودان في مشاركته المونديالية الاولى على مشارف تحقيق فوز تاريخي على بورتوريكو في الجولة الأولى، قبل أن يخسر 96-101 بعد التمديد.

وبرز من جنوب السودان لاعب شيكاغو بولز الاميركي كارليك جونز بتسجيله 21 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، فيما أضاف كواني نغور كواني 16 نقطة.

بين سبورت