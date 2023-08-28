ثقافة وفنون
الجالية السودانية تقدم درع شكراً للإمارات لوقفاتها الإنسانية أثناء فعالية يلا نغني للسودان بدبي
أقيمت في يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 في ندوة الثقافة و العلوم في دبي الفعالية الأولى لمبادرة يلا نغني للسودان و التي أحيتها المطربة نانسي عجاج و نظمتها شركة بابك بالتعاون مع الجالية السودانية.
وتهدف المبادرة لرفع الوعي الإنساني بالأحداث الماساوية في السودان و تأثيرها على الوضع الصحي في السودان خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة و فاقدي السند و النقص الحاد في المستلزمات الطبية و في بادرة إنسانية تبرعت المطربة و الشركة المنظمة بأرباح الحفل لدعم الحوجة الطبية في ستة ولايات سودانية لتغطية الحوجة حتى نهاية العام الحالي.
و كرمت الجالية السودانية على لسان رئيس الجالية السودانية د. الأمين طه دولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفها الإنسانية في رعاية المئات من العالقين السودانيين و إستضافتهم في فنادق عالية المستوى و تقديم الرعاية الصحية المجانية و فتح الفرصة لهم بإستخراج إقامة دول الكوارث و الأزمات و تقديم المساعدات الإنسانية و المستشفى الميداني للنازحين السودانيين في دولة تشاد و قدم دكتور طه درع (شكراً) بإسم الجالية السودانية لدولة الإمارات العربية حكومة وشعباً على وقفتهم الإنسانية مع السودانيين و إرساء مبادئ الإخاء و المحبة.
أمانة الإعلام
النادي الاجتماعي السوداني دبي
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