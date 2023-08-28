الجالية السودانية تقدم درع شكراً للإمارات لوقفاتها الإنسانية أثناء فعالية يلا نغني للسودان بدبي

أقيمت في يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 في ندوة الثقافة و العلوم في دبي الفعالية الأولى لمبادرة يلا نغني للسودان و التي أحيتها المطربة نانسي عجاج و نظمتها شركة بابك بالتعاون مع الجالية السودانية.

وتهدف المبادرة لرفع الوعي الإنساني بالأحداث الماساوية في السودان و تأثيرها على الوضع الصحي في السودان خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة و فاقدي السند و النقص الحاد في المستلزمات الطبية و في بادرة إنسانية تبرعت المطربة و الشركة المنظمة بأرباح الحفل لدعم الحوجة الطبية في ستة ولايات سودانية لتغطية الحوجة حتى نهاية العام الحالي.