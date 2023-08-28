محمد غنيم: رضوى الشربيني عمالة تشتم في الرجالة و ياسمين عز تقول عمالة تقول كله إلا الفرعون الصغير





تحدث الفنان محمد غنيم عن الفن ،مشيرا إلى أن الفن تجسيد للواقع و أنه لا يفرض فكر على المجتمع

وقال الفنان محمد غنيم في حواره مع الإعلامية نورهان عبدالفتاح ،عبر برنامجها زووم و نص ،و المذاع عبر شاشة قناة هي ، إن الفن رسالة موضحا: الفن في الطب زي المشرط بيفتح بطن المجتمع ليخرج منه كثير من القضايا الاجتماعيى التي تحتاج للمناقشة

وأشار محمد غنيم ، إلى أن للفن مزايا و عيوب ،إذ قال: أنا شوفت في الفن عيوبه و خدتها و مزايا و خدتها و في الطب ، ولو مكنتش قبلت بمزايا و عيوب أي حاجة كانت كل حاجة هتخرب

وأضاف : لو شبهنا الناس اللي شايفين الفن رسالة و اللي شايفينه تسلية ب زي كدة المنحازين للراجل و المنحازين للست، رضوى الشربيني عمالة تشتم في الرجالة و ياسمين عز تقول عمالة تقول كله إلا الفرعون الصغير ولا دي صح ولا دي صح لأن كل حاجة ليها سلبياتها و ليها عيوبها مفيش ست ملاك ولا راجل ملاك.

يذكر أن برنامج زووم و نص ذاع يومي الأحد و الأثنين على شاشة قناة هي ، و تقدمه الإعلامية نورهان عبدالفتاح،ويسلط الضوء على على مجموعة من القضايا التي اهم الشباب ،ويستضيف عدد من الوسط الفني و المشاهير

صحيفة النهار