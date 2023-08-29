ثقافة وفنون

باحثة عراقية.. رسالة ماجستير في “التناص في شعر محمد عبدالله البريكي”

2023/08/29
briki uae
الشاعر/ محمد عبدالله البريكي

قدّم الشاعر محمد عبدالله البريكي التهنئة لباحثة من الجامعة العراقية بعد تقديمها لرسالة ماجستير في “التناص في شعر محمد عبدالله البريكي”.
والبريكي شاعر إماراتي ويتولى إدارة بيت الشعر في إمارة الشارقة.
تهنئة البريكي للباحثة والتي نشرها على صفحته الرسمية في “فيسبوك”:
أبارك للباحثة رانيه سالم عبدالحسن، من كلية التربية للبنات بالجامعة العراقية، حصولها على درجة الماجستير بتقدير امتياز، وقد تمت مناقشة رسالتها الموسومة: “التناص في شعر محمد عبدالله البريكي” صباح يوم الأحد 27/8/2023.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة المكونة من الأساتذة الدكاترة نافع حماد محمد من جامعة تكريت رئيساً، وعضوية كل من: د. سرى طه ياسين، د. بيسان خالد علي، و د. محمد حسين توفيق “عضواً ومشرفا”.
– شكراً للجامعة العراقية، وهذه ثاني رسالة في شعري من هذه الجامعة العريقة.
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رصد وتحرير – “النيلين”

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