بالصور.. كريستيانو يحتفل بالعرضة السعودية أمام الشباب





حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، على الاحتفال بطريقة خاصة، خلال المباراة ضد نادي الشباب.

وحرص رونالدو على مغازلة جمهور “العالمي” وأدى رقصة العرضة السعودية الشهيرة احتفالا بالهدف. واختتم السنغالي ساديو ماني الشوط الأول بالتوقيع على الهدف الثالث في الدقيقة 40.ورفع رونالدو رصيده الإجمالي من الأهداف في دوري الموسم الجاري 2023-2024، إلى 5 أهداف، بعدما سجل هاتريك في مباراة الجولة الماضية ضد الفتح.

وحقق النصر فوزا سهلا بنتيجة 4-0 على ضيفه الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.سجل رباعية النصر، كريستيانو رونالدو “هدفين من ركلتي جزاء” في الدقيقتين 13 و 38، وساديو ماني في الدقيقة 40، وسلطان الغنام في الدقيقة 80.

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