كريستيانو ومحرز يتصارعان على جائزة بالدوري السعودي





أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، مساء اليوم الأربعاء، عن المرشحين الأربعة لجائزة لاعب شهر أغسطس/آب الجاري.ويتنافس على الجائزة كل من كريستيانو رونالدو قائد النصر، الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة، البرازيلي مالكوم لاعب الهلال وكورنادو لاعب اتحاد جدة.

وتوهج الدون، في آخر جولتين من الدوري السعودي، حيث سجل 5 أهداف في مباراتين، ليصحح مسار العالمي الذي خسر في أول جولتين.

بينما تألق رياض محرز مع الأهلي، وساهم بشكل ملحوظ في حصد الراقي للعلامة الكاملة حتى الآن، بتسجيله لهدفين وصناعة آخر.

وأتاحت الرابطة للجماهير فرصة المشاركة بالتصويت، لاختيار اللاعب الأفضل في الجولة من خلال منصة “إكس”.

وتم ترشيح البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد ومواطنه جورجي جيسوس مدرب الهلال والألماني ماتياس يايسله والبرازيلي بريكليس شاموسكا، للتنافس على جائزة أفضل مدرب.ويشتعل الصراع على “القفاز الذهبي” لأفضل حارس في الشهر، بين مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة، إدوارد ميندي حارس أهلي جدة ومايلسون حارس التعاون.

فيما يتنافس 3 لاعبين من التعاون وهم عبد الملك العييري، أحمد باحسين ومعاذ فقيهي ومعهم لاعب الوحدة إسلام هوساوي على لقب أفضل لاعب واعد.

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