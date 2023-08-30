صريبا تهزم جنوب السودان في مونديال السلة





واصل الثلاثي بوجدان بوجدانوفيتش ونيكولا ميلوتينوف ونيكولا يوفيتش التألق، خلال انتصار المنتخب الصربي إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم لكرة السلة، بالفوز الكبير على جنوب السودان 115 / 83، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وحقق المنتخب الصربي العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة، حيث حقق اليوم الانتصار الثالث على التوالي له في المجموعة، وحجز مقعده بجدارة في الدور الثاني.

وسجل بوجدانوفيتش 23 نقطة و9 تمريرات حاسمة مقابل 17 نقطة و13 متابعة من زميله ميلوتينوف و25 نقطة وثلاث تمريرات حاسمة ومتابعتين لجوكيتش.

صحيفة البشاير