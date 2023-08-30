بيان من إتحاد كرة القدم السوداني





بيان من الإتحاد السوداني لكرة القدم

قال تعالي في محكم تنزيله

(إن ينصركم الله فلا غالب لكم) صدق الله العظيم

تناقلت بعض الوسائط ووسائل التواصل الإجتماعي أن أحد لاعبي المنتخبات الوطنية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية يتبع لقوات الدعم السريع المتمردة عليه يود الإتحاد السوداني لكرة القدم أن يوضح الآتي:

أولا: نؤكد للجميع أن لا أحد يزايد علينا في الإتحاد السوداني في وطنيتنا حيث قدم الإتحاد خيرة منسوبيه شهداء لمعركة الكرامة وأن أعدادا مهولة من منسوبينا يقاتلون الآن في الصفوف الأمامية جنبا إلي جنب مع القوات المسلحة الظافرة دفاعا عن الوطن.

ثانيا : علاقتنا باللاعب المذكور أنه ينتسب لأحد أندية الدرجة الممتازة في السودان وتم إختياره للمنتخبات الوطنية من هذه العلاقة.

ثالثا : نوضح للجميع بأن اللاعب المذكور ظل متواجدا في مدينة كسلا لفترة تتجاوز الشهر والنصف رفقة منتخب الشباب وهو الآن متواجد مع المنتخب الأولمبي بالسعودية.

رابعا : بعدما تناولت الوسائط خبرا بأن اللاعب أحد منسوبي المليشيا المتمردة ظلت قيادة الإتحاد السوداني في تواصل وتحريات مستمرة للتأكد من ما أثير حوله من شبهات.

خامسا : إذا اتضح لنا في الإتحاد ذلك سيبعد اللاعب فورا من معسكر المنتخب.

ختاما: سيظل الاتحاد السوداني كما العهد به حافظا ومتمسكا بقيم وموروثات الشعب السوداني والله تعالي نسأله نصرا عاجلا للقوات المسلحة السودانية.