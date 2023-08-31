بصمة ميسي تختفي مع إنتر ميامي





اختفت بصمة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لأول مرة مع فريقه إنتر ميامي، عندما تعادل سلبيا أمام ناشفيل فجر اليوم الخميس في الدوري الأمريكي.

كما عجز إنتر ميامي لأول مرة عن هز الشباك في وجود ميسي منذ انضمامه لصفوف الفريق (المباراة العاشرة)، هذا الصيف، قادما من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر.

في 9 مباريات سابقة، سجل ليو 11 هدفا وصنع 3 لزملائه، وساهم في تتويج الفريق بكأس الدوريات، البطولة الأولى في تاريخ إنتر ميامي.

ورغم التعادل المخيب، حافظ إنتر ميامي على سجله خاليا من الهزائم في 10 مباريات متتالية منذ وصول ميسي، علما بأن الفريق خسر 14 مباراة طوال العام الجاري 2023 قبل قدوم النجم الأرجنتيني.

كما ذكرت شبكة “أوبتا” أن فريق ناشفيل، أول منافس يخفي بصمة ميسي على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف منذ 88 يوما، حيث اختفى مفعول ليو في مباراة بي إس جي ضد كليرمون، يوم 3 يونيو/حزيران الماضي في الدوري الفرنسي.

وتظهر إحصائيات ليونيل ميسي أنه كان نشيطا في مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل، حيث لمس الكرة 86 مرة، وسدد 7 مرات، وقدم 63 تمريرة صحيحة، وركض مسافة 4.48 ميلا، وكانت أقصى سرعة له 19.4 ميلا في الساعة.

وشاهد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مباراة إنتر ميامي وناشفيل.

وكانت هذه أول مباراة يخوضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا مع فريقه إنتر ميامي في مسابقة الدوري، بعد أن كان احتياطيا يوم السبت الماضي على ملعب نيويورك ريد بولز الذي سجل فيه هدفا.

يذكر أن مونديال 2026 المقبل ستنظمه الفيفا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موقع كووورة