شاهد بالفيديو.. كيف غنّت سلاف الياس “الليمون سقايتو علي يا حاجة لا”





كانت الفنانة الراحلة “عائشة الفلاتية” أيقونة للغناء السوداني في زمنها آنذاك، وأطربت ذاكرة السودانيين بروائع مازالت خالدة ويرددها فنانو وفنانات الجيل الحالي.

قامت المطربة “سلاف الياس” بمحاولات جادة باستغلال صوتها المميز واسلوبها الفريد في أداء الأغنية المشهور لعائشة الفلاتية “الله لي الليمون سقايتو على يا حاجة لا”، وسط تباين ردود الأفعال حول هذا الأداء، وذلك بحسب رصد محررة “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي.

الله لي جاهل صغير وحمامة .. الله لي يوم لبسو الكمامة.. الله لي ودوهو خشم القربة يا الله عوده سلامه للعاصمة..

الله لي الليمون سقياتو علي يا حاجه انا ..

الله لي في الجو طيارات الله لي في البحر غواصات الله لي في البر دبابات الله لي في الجو طيارات الله لي في البر دبابات مدمرة ..

شاهد أداء سلاف الياس:

نقلاً عن – “كوش نيوز“