بيانات ووثائق
قيادات حركة العدل و المساواة السودانية المشاركة في الاجتماع التشاوري الموسع المنعقد في بورتسودان
نشرت الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية قائمة باسماء قيادات الحركة المشاركين في الاجتماع التشاوري الموسع المنعقد في بورتسودان برئاسة د. جبريل إبراهيم رئيس الحركة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
1 د. جبريل إبراهيم محمد
رئيس الحركة
2 د الطاهر ادم الفكي
رئيس المجلس التشريعي
3 سلطان يوسف محمد نورين
نائب رئيس المجلس التشريعي
4 بشارة سليمان نور
مستشار المالية و الاقتصادية
5 نجم الدين موسى عبد الكريم
مستشار الشؤون الثقافية
6 دعبد العزيز نور عشر
مستشار الشؤزن الأمنية
7أحمد ادم بخيت
أمين إقليم دارفور
8وليد المحسي
أمين الإقليم الشمالي
9 عبد الحفيظ كدقري
أمين إقليم الخرطوم
10 معتصم أحمد صالح
أمين الاعلام – مقرر المؤتمر العام
11 د زكريا محمد علي
امين المكاتب الخارجية
12محجوب حسين ابراهيم
التخطيط الاستراتيجي
13 د عبد الله عثمان التوم
امين العلاقات الخارجية
14 آمنة صالح الطاهر
أمينة المرأة و الطفل
15 بابكر ابكر حمدين
أمين الشؤون الاجتماعية
16 حكمة إبراهيم عطية
أمينة شؤون النازحين و اللاجئين
17 عامر اللكة كوكو
أمين التدريب
18 سيف الدولة سعيد كوكو
أمين شؤون الرئاسة
19 ياسين محمد ادم
أمين الشباب و الطلاب
20 ضحية مسار موسى
أمين الرحل و الرعاة
21 د. محمد علي مصطفى
أمين التنمية و إعادة الاعمار
22 سلطان إبراهيم ابكر هاشم
عضو القيادة التنفيذية
23 أبوبكر حامد نور
عضو القيادة التنفيذية
24 إبراهيم ألماظ دينق
عضو القيادة التنفيذية
25 صديق بنقو عبد الرحمن
رئيس الترتيبات الأمنية للحركة بدارفور
26 بحر نورين برقو
أمين الشؤون القانونية المكلف
27 د محمد زكريا فرج الله
نائب أمين الشؤون السياسية
28 سيد شريف جار النبي
نائب أمين العلاقات الخارجية
29 يحي ادم يحي
نائب أمين النازحين و اللاجئين
30 يعقوب عبد النبي عبد الكريم نائب أمين الشؤون المالية
31 حسن إبراهيم فضل
نائب أمين الاعلام
32 محجوب عبد الرحمن عبد الله نائب أمين الشؤون الانسانية
33 العمدة ادم خاطر
نائب أمين الشؤون الاجتماعية
34 ادم ابكر عيسى
نائب أمين الشباب و الطلاب
35 ادم سابو حربي
نائب أمين شؤون الرئاسة
36 المرضي أبو القاسم مختار
نائب أمين التفاوض و السلام
37 محجوب حسن جلال الدين عضو المكتب التنفيذي
38 سليمان عبد الله إسماعيل
مدير مكتب الرئيس
39 عاكف عباس علي
أمين ولاية نهر النيل
40 محمد شمو فاشر
أمين ولاية شمال دارفور
41 عصام تبن
امين ولاية غرب دارفور
42 عيسى أحمد أبو الليل
أمين ولاية جنوب دارفور
43 عبد الناصر إبراهيم بريمة
أمين ولاية شرق دارفور – المكلف
44 محمد عبد الله كبير
امين ولاية شمال كردفان
45 محمود ادم حسب الله
أمين ولاية غرب كردفان
46 حسن كنو فرج الله
أمين ولاية جنوب كردفان
47 ادم إبراهيم محمدين
امين ولاية النيل الأزرق
48 محمد ابكر حسن
امين ولاية القضارف
49 علي شاماي
أمين ولاية كسلا
50 سيف أحمد اوشيك
أمين ولاية البحر الاحمر
51 سيف مساعد عوج الدرب
أمين ولاية النيل الابيض
52 عبد الله محمد يحي أبكر
أمين ولاية سنار
53 ناصر عبد القادر محمد
أمين ولاية الجزيرة
54 شاكر عبد الرسول
رئيس مكتب امريكا
55 عبد الحافظ عبد الرحمن
رئيس مكتب بريطانيا
56 علي ادم احمد
رئيس مكتب اثيوبيا
57 محمد بقال سراج
رئيس مكتب الخليج
58 أحمد علي قلم
رئيس مكتب روسيا
59 عثمان زكريا بنقو
رئيس مكتب اسرائيل
60 عبد المجيد حسن حقار
ممثل مكتب كندا
61بحر عبد الله محمد
ممثل مكتب فرنسا
62 ناصر عبد الفراج
ممثل مكتب النرويج
63 اللواء عوض نور
رئيس الترتيبات الامنية للحركة بولاية غرب دارفور
64 اللواء طلال محمدين
65 العميد حامد حجر حسن
عضو لجنة الترتيبات الأمنية
66 بخيت عبد الكريم
مسؤول الشباب بامانة الشباب و الطلاب
67 فتحي يعقوب ابراهيم
مسؤول الطلاب بأمانة الشباب و الطلاب
68 محجوب الجزولي عزالعرب
قيادي بالحركة.
رصد وتحرير – “النيلين”
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