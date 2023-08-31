حاكم النيل الأزرق يؤكد حرص حكومته على جمع السلاح





أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم حرص حكومة الإقليم على دعم القوات المسلحة والعمل على جمع السلاح بالإقليم.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم فعاليات إجتماع اللجنة العليا لتسيير القافلة المتجهة لمحافظة الكرمك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية ولفيف من قادة ورموز المجتمع على مستوى الإقليم ومحافظة الكرمك. وتشتمل القافلة على كميات من المواد الغذائية والصحية والإيوائية وتجئ القافلة برعاية حاكم الإقليم .

الحاكم أكد إلتزام حكومة الإقليم بالمضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية التي تم إعتمادها بمحافظة الكرمك خلال المراحل السابقة في مجالات المياه والطرق والصحة والتعليم وبرامج التنمية العمرانية والحضرية بالمحافظة عامة ومدينة الكرمك والمدن الأخرى بالمحافظة، ووجه وزارتي الصحة والبنى التحتية بضرورة التوجه نحو دعم الخدمات والمشروعات التنموية بالكرمك.

وكشف عن ترتيبات تجري لتسيير قافلة متكاملة لمناطق يابوس وشالي ومناطق جنوب محافظة الكرمك و جدد الدعوة لحاملي السلاح للإستماع لصوت العقل والعودة لحضن الوطن، وأعلن عن دعمه العيني للقافلة بعدد ألفي جوال دقيق.

وزير الرعاية الإجتماعية تناول الجهود الجارية لإنجاح القافلة الأستاذ منتصر أحمد الربيع محافظ الكرمك وأبان أن الجهد مصوب لدعم برامج العائدين واللاجئين الى جانب برامج تأهيل خدمات المياه والطرق والكهرباء.