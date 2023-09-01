شاهد بالفيديو هالة عمر تشعل الساحة: ولدك ذاتو كسار .. حاسدني فيهو كتار .. “يا خالتو”





أشعلت المطربة هالة عمر الساحة الغنائية بحفل صاخب وسط جمهور كبير وهي تغني “يا خالتو”، وتفاعل خاص من الأطفال.

ولدك ده الجار أولى بالجار .. بفرض عليهو حصار .. بكتلو وبدخل النار .. هالة عمر تنشر فيديو جديد على قناتها الرسمية في يوتيوب، بحسب رصد محرر “كوش نيوز”، وهي تغني وسط تجمع كبير من الجمهور وتفاعل خاص من الأطفال الذين التفوا حولها وهم يرددون معها “يا خالتو”.

واشتهرت الفنانة هالة عمر بإثارتها للجدل بأغنيتها المثيرة “انا مرتك مالي مالا”، والتي تبيح من خلالها “الشلب”، ما أدخلها في دائرة ضيقة من الحرج.

شاهد هالة عمر في “يا خالتو”:

نقلاً عن – “كوش نيوز“