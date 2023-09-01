دون تامر حسني .. بسمة بوسيل مع أولادها في أول يوم مدرسة – صور





شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها بمقطع فيديو لابنيها أثناء ذهابهما إلى المدرسة في أول يوم دراسي لهما.

ونشرت بسمة بوسيل الفيديو، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وظهرت وهي توثق لحظة دخول ابنيها إلى المدرسة، وتبين من الفيديو والصور انهما بمفردهما دون والدهما الفنان تامر حسني.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل أعلنت مؤخرا انفصالها، عن الفنان تامر حسني وكتبت: «وجلعنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب».

ليرد عليها تامر حسني: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، سيظل بيننا الاحترام والتقدير، 12 عاما من الزواج مش هينة، ربنا يكتبلك كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله».

صحيفة المصري اليوم