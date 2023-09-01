شاهد بالفيديو.. العرضة السعودية تصبح ترند عالمي بعد رقصة رونالدو

بعد فاصل الرقص الذي قام به نجم منتخب البرتغال العالمي ولاعب النصر السعودي في مباراته الأخيرة، أصبحت العرضة السعودية ترند عالمي.

وكان رونالدو قد تدرب على العرضة السعودية قبل أن يؤديها بهذه الدقة في المباراة، وقد عرضت مشاهد توضح بأن رونالدو كان يتابع طريقة أداء العرضة لدى السعوديين في مناسبات عدة، قبل أن يقوم بتجربتها بهذا الشكل أمام الجمهور الكبير.

ويحاول رونالدو التأقلم مع الأجواء السعودية والتفاعل مع الجمهور الكبير الذي يتواجد داخل الاستاد لمتابعة مباريات النصر.

شاهد بالفيديو عرضة رونالدو السعودية ترد عالمي: