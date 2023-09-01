وزير الصحة الإتحادي المكلف يلتقي مدير الإدارة العامة للسجل المدني





أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم على التعاون والعمل المشترك مع كل مستشفيات الشرطة بولايات السودان المختلفة من أجل صحة المواطن والعمل على إستمرار تقديم الخدمات الصحية.

وأشار الوزير إلى توفير الإمداد الدوائي عبر اللجنة الصحية اللوجستية لمستشفيات الشرطة، لافتا إلى أن مستشفيات الشرطة قدمت السند وسدت الفجوات الصحية في كثير من الأزمات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالحجر الصحي القومي ببورتسودان، بمدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء سامي الصديق، بحضور مدير الحجر الصحي القومي د. الفاتح الربيع ومدير المكتب التنفيذي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين عبد الباقي.

وكشف الوزير عن سعي وزارته في توفير إحتياجات المستشفيات بما فيها مستشفيات القوات النظامية، مبيناً أن هناك توجيه لغرف الإمداد الدوائي المركزية بالولايات للمساهمة في الإمداد الدوائي لمستشفيات الشرطة، مشدداً على ضرورة تواصل تقديم الخدمات الصحية في كل المرافق الصحية والعمل على توفير الإمداد الطبي لها.

وأكد الوزير أن الوزارة ستبذل مزيداً من الجهود لسد الفجوات بجانب العمل على تحسين الخدمات الصحية في مختلف المرافق، شاكراً الكوادر الطبية العاملة في ظل الوضع الراهن، مثمناً الدور الكبير لإدارة السجل المدني.