الهلال السعودي يفوز برباعية ويحطم رقم الاتحاد التاريخي





خسر الاتحاد، مواجهة الهلال (3-4) في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، على إستاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.وأنهى “العميد” الشوط الأول متقدمًا (3-1)، قبل أن يعود الهلال في ريمونتادا مذهلة ويسجل ثلاثية متتالية بالشوط الثاني ويفوز بالمباراة (4-3).

ولم تتوقف خسائر الاتحاد عند المواجهة فقط، فقد كسر الهلال، رقم الاتحاد الذي لم يكن (قبل هذه المواجهة) خسر في آخر 34 مباراة له، أنهى فيها الشوط الأول مُتقدّمًا في دوري المحترفين.كما أن الهلال، كسر رقم الاتحاد الذي لم يخسر مطلقًا (قبل هذه المباراة) بعد إنهاء الشوط الأول متقدمًا بفارق هدفين أو أكثر في تاريخه بدوري المحترفين.

سجل رباعية الهلال، ألكسندر ميتروفيتش “هاتريك” بالدقائق (20 و60 و65)، وسالم الدوسري (71)، في حين وقع رومارينيو وكريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله على ثلاثية الاتحاد، بالدقائق (16 و38 و45+8).

ويتصدر الهلال، الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة.

كووورة