أحمد فتحي: هذا سر النجاح المستمر لعادل إمام.. ونفسي أقدم قصة حياة صلاح جاهين





حلّ الفنان أحمد فتحي ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم»، اليوم الخميس، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

وتحدث الفنان أحمد فتحي عن كيفية استمرار الممثل في قمة النجاح لفترة طويلة، قائلا: «عندنا مثال كبير وهو الزعيم عادل إمام فهو شخصية وتجربة متفردة ومنذ 50 سنة هو الاسم الأول وصاحب النجومية الكبيرة، والكوميديان اللي عايز يعيش أكثر لازم يمثل تراجيدي مثل بيومي فؤاد، وهذا ما فعله أيضًا الأستاذ عادل إمام في «الحريف» و«حب في الزنزانة» وأفلام عديدة.

وأضاف: «التمثيل كما عرفناه في المعهد حاجتين كوميديا وتراجيديا مفيش نوع ثالث، ويدخل وسطهم أكشن وأمور أخرى، فالممثل مهم يعرف يعمل الاثنين، والممثل اللي يعمل كوميدي فقط حرفيته ناقصة، والكوميديا فن غير المتوقع، لازم الفنان يكون متنوع ويعمل على إدهاش الجمهور».

وتابع: «أنا بحب أقدم الأدوار الإنسانية جدا، ونفسي أقدم قصة حياة صلاح جاهين وهو أول شخص قرأت له منذ صغري».

وعن إصابته بعدة أزمات صحية مؤخرا، قال «فتحي»: «أصبت بتصلب شرايين مؤخرًا ثم أجريت عملية قلب مفتوح ومزيد من الدعامات والجلطات بسبب السجائر والعادات الخاطئة في الطعام، وتعلمت من كل هذا أن العمر لحظة والحكاية بتخلص، وتعلمت أن أعمل ما أريده وأحقق حلمي دون أي حسابات لأن الحكاية في النهاية مش في يدي ولكن هي في إيد ربنا سبحانه وتعالى، هو من في يده رزقنا، وفي لحظة الحياة تنتهي وتبقى سيرة الإنسان هي ما ستتحدث عنه بعد وفاته».

وعن التجربة التي أثقلته في حياته، أوضح: «الرحلة التي أعادت تشكيلي وحكيت عنها من قبل لما سافرت خارج مصر واشتغلت بائع موبايلات في الشارع وهي تجربة أثقلتني وأعادتني إنسان آخر بقناعات أخرى».

المصري اليوم