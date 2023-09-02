زلفى رشيد سودانية أعمالها تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية – صور

ونشرت “زلفى رشيد” صورة للعمل المشارك مع نبذة عن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وقالت:

أكبر معرض معني بالصيد والفروسية والمحافظة على التراث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تُقام النسخة العشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) خلال الفترة من 2 ولغاية 8 سبتمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنك) تحت شعار “استدامة وتراث… بروح متجددة”.

يستقطب المعرض، الذي يُنظّمه نادي صقاري الإمارات، زوّاراً مُهتمّين وشغوفين محليين ودوليين من صانعي القرار، ومن الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية ويواصلون اهتمامهم بمنح الأولوية للقيم البيئية والثقافية والتراثية وللرياضات الأصيلة وللصيد المُستدام. “الموقع الإلكتروني للمعرض”.

وحسب رصد محررة “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي تم استضافة المهندسة زلفة رشيد على فناة الشرقية من كلباء في برنامج صباح الشرقية الأسبوع الماضي، وتحدثت عن عشقها للفنون والرسم.