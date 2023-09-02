خسارة مفاجئة لتشيلسي و هاتريك هالاند يقود السيتي للفوز بخماسية





خطف نوتنجهام فورست فوزا ثمينا من مضيفه تشيلسي بهدف نظيف مساء السبت، ضمن الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أنتوني إيلانجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما رفع نوتنجهام رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع.

وواصل مانشستر سيتي عروضه القوية في الموسم الجديد للبريميرليج، بالتغلب على ضيفه فولهام (5-1) مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خماسية أصحاب الأرض: جوليان ألفاريز (31) وناثان آكي (45) وإيرلينج هالاند (58 – 70 – 90)، بينما أحرز هدف فولهام الوحيد: تيم ريم (33).وارتقى السيتي بذلك لصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ14.

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