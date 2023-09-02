شاهد بالفيديو هدف رونالدو في فوز النصر السعودي بخماسية على الحزم





حقق النصر السعودي فوزاً باهراً مساء السبت على الحزم السعودي بخماسية مقابل هدف واحد، وقد سجل للنصر لاعبه العالمي كريستيانو رونالدو هدف احتفل به بطريقة مميزة.

وجاءت أهداف المباراة على النحو التالي:

’33 عبدالرحمن غريب

’45+8 عبدالله محمد الخيبري

’57 أوتافيو

’57 أولا

’68 كريستيانو رونالدو

’78 ساديو ماني

بينما سجل للحزم محمد بادموسى في الدقيقة 47

وبحسب رصد محرر “النيلين” قدم رونالدو أداءً رائعاً خلال المباراة المثيرة، ووجد تشجيع متواصل من جمهور النصر العاشق لكرة القدم. وانفرد رونالدو بصدارة هدافي دوري روشن السعودية برصيد 6 أهداف. كما انتقل النصر للمركز السادس في الدوري.

شاهد هدف رونالدو وجنون الكرة السعودية والجمهور والمعلق:

الدون كرستيانو رونالدو يسجل الهدف الرابع لنادي النصر السعودي . #النصر_الحزم pic.twitter.com/Bn5lyEg1Af — أخبار هامة (@Saudi_News77) September 2, 2023

رصد وتحرير – “النيلين”