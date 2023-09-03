في وجود محرز وفيرمينو.. الفتح السعودي يفترس أهلي جدة بخماسية في دوري روشن





سقط فريق أهلي جدة في فخ الخسارة الأولى أمام مضيفه الفتح بنتيجة قاسية 5-1، مساء اليوم السبت.والتقى الفريقان على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن الجولة 5 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتناوب على تسجيل خماسية الفتح مراد باتنا في الدقيقة 89 (ركلة جزاء) و90+2، وأضاف فراس البريكان (ركلة جزاء) ولوكاس زيلارايان وسفيان بن دبكة (ركلة جزاء) باقي الأهداف بالدقائق 21 و58 و90+14.في المقابل لم يقدر أهلي جدة سوى على تسجيل هدف وحيد سجله نجمه الجديد القادم من “الليجا” جابري فيجا في الدقيقة 6.

وتوقف رصيد الأهلي عند 12 نقطة، وتراجع للمركز الرابع، في حين رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع.

بداية أهلاوية

ترجم فريق أهلي جدة سيطرته الهجومية بهدف مبكرا، وقع عليه جابري فيجا في الدقيقة 6، بعد متابعته ضربة حرة غير مباشرة نفذها رياض محرز.

وكاد الأهلي يسجل الثاني في الدقيقة 12: محرز واجه حارس الفتح جاكوب رينيه، ومرر لفيرمينو لكن مدافع الفتح كان أسرع وأبعدها للركنية.وحصل النجم المغربي مراد باتنا على ركلة جزاء للفتح بعد عرقلته من قبل إبراهيم الزبيدي، فعدل فراس البريكان النتيجة في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 35، تلقى فيرمينو عرضية من بسام الحريجي فسدد البرازيلي بالرأس وأبعدها جاكوب ببراعة، قبل أن يتصدى لتسديدة محمد المجحد على مرتين في الدقيقة التالية.

وبدوره أبعد إدوارد ميندي حارس الأهلي تسديدة باتنا القوية من ضربة ثابتة، في الدقيقة 45+3.

وانتهى الشوط الأول مع تسديدة قوية أطلقها سان ماكسيمان لاعب الأهلي (د45+6)، حولها حارس الفتح للركنية.

انهيار مفاجئ!

ضغط الأهلي بقوة مع بداية الشوط، وكاد يضيف الهدف الثاني عبر رياض محرز، لولا بسالة دفاع الفتح حيث أبعد الكرة قبل دخولها الشباك.وأطلق المجحد تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الفتح، قبل أن يرد “النموذجي” بالهدف الثاني في الدقيقة 58: تمهيد بالرأس من البريكان إلى زيلارايان فسدد الأخير بقوة في شباك ميندي.

واستبدل مدرب الأهلي، الألماني يايسله نجمه الجديد جابري فيجا وحل مكانه سميحان النابت بالدقيقة 64.

وأهدر سميحان النابت فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 74 عندما واجه الحارس جاكوب لكن الأخير أنقذ مرماه ببسالة.

وفي الدقيقة 81، مرر ماكسيمان عرضية لمحرز الذي سدد بقوة لكن المدافع فهد الحربي أبعد الكرة من على خط المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للفتح مستعينا بتقنية الفيديو “الفار”، بسبب لمسة يد على إيبانيز مدافع الأهلي، ونفذها مراد باتنا بنجاح مسجلا الثالث للفتح في الدقيقة 89.

وعاد باتنا ليهز شباك الأهلي من جديد بهدف ثان له ورابع للفتح عبر تسديدة يسارية متقنة في الدقيقة 90+3، وكاد يكمل الهاتريك غير أن الحكم ألغى هدفا آخر له بداعي التسلل.وفي الدقيقة 90+14 حصل سفيان بن دبكة على ركلة جزاء بعد إعاقته من جانب ميريح ديميرال، طرد على إثرها المدافع التركي، بينما أتم اللاعب الجزائري خماسية الفتح 5-1.

كووورة