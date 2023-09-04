ميسي يترك بصمته في فوز جديد لإنتر ميامي





عاد إنتر ميامي، إلى طريق الانتصارات من جديد بفوز مقنع على لوس أنجليس إف سي (3-1) فجر الإثنين، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن التشكيل الأساسي لإنتر ميامي، الذي كان قد سقط في فخ التعادل السلبي في مباراته الماضية أمام ناشفيل.

ولعب ميسي طوال 90 دقيقة، ولم يسجل للفريق، لكنه صنع هدفين خلال المباراة، كما حافظ إنتر ميامي على سجله خاليا من الهزائم منذ المشاركة الأولى لميسي.ووسط حضور 22 ألف و921 مشجعا في مدرجات استاد “بي إم أو”، أنهى إنتر ميامي الشوط الأول متقدما بهدف سجله فاكوندو فارياس في الدقيقة (14).

وفي الشوط الثاني، أضاف جوردي ألبا، وليوناردو كامبانا الهدفين الثاني والثالث لإنتر ميامي، في الدقيقتين (51، 83)، ثم رد لوس أنجليس إف.سي بهدف وحيد سجله ريان هولينجشييد في الدقيقة (90).

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