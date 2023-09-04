بعد 70 عاماً.. جورجينا رزق اللبنانية تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور – صور





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة تُمثل أحدث ظهور لملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، التي خطفت الأنظار بجمالها ورقة ملامحها التي أكد البعض أنها تحدت علامات الزمن.

ظهرت جورجينا رزق رفقة طبيب التجميل اللبناني الشهير وصديق النجمات روي مطران، الذي شارك صورة معها عبر حسابه الخاص على تطبيق إنستغرام.

كتب روي مطران معلقا على صورته مع جورجينا رزق، والتي التقطت بأحد الأماكن العامة: “الجمال الخالد.. ملكة جمال الكون.. جورجينا رزق”.

جورجينا رزق التي بدت في أوج الجمال والتألق بالنسبة لعمرها الذي يبلغ حالياً الـ70 عاماً، ظهرت بإطلالة شبابية زادتها وهجاً وشباباً، إذ ارتدي بلوزة أنيقة باللون الأبيض وحملت حقيبة يد متوسطة، وتركت شعرها الأشقر القصير يلامس كتفيها.

ازدانت أظافر ملكة جمال الكون لعام 1971 بمانيكير أحمر متوهج، وزينت أذنيها بأقراط دائرية باللون النحاسي ناسبت لون بشرتها وشعرها الفاتح، ولم تبالغ جورجينا رزق في ارتداء الإكسسوارات أو المجوهرات ولكنها نسقتها بطريقة بسيطة وأنيقة زادت من جمالها.

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لجورجينا رزق، وأكد قطاع عريض من المتفاعلين أنها لا تزال تستمتع بجمال رائع يتحدى علامات الزمن، ولا تزال تحتفظ بملامحها الرقيقة دون تغيير، بينما وصفها البعض بالملكة.

جورجينا رزق ولدت في 3 يناير 1953، لعائلة مسيحية مارونية، وكان والدها لبنانياً أما والدتها مجرية الأصل، وقد حصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 1970، بينما مثّلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 1971، وفازت باللقب.

جورجينا رزق أول وآخر لبنانية تفوز في مسابقة ملكة جمال الكون، وقد تم الاحتفاء بها بعد حصولها على اللقب ليتم إصدار طابع بريدي يحمل صورتها، وتزوجت 3 مرات آخرهم من الفنان وليد توفيق، ثم تفرغت لرعاية بيتها وأسرتها وتركت العمل الفني بعدما شاركت في عدد من الأفلام.

مجلة ليالينا