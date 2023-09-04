شاهد بالصور والفيديو.. رئيس مجلس السيادة يعود إلى البلاد من جنوب السودان

عاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، إلى البلاد ، اليوم بعد زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان إستغرقت يوماً واحداً ، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت.

تناولت مسار العلاقات الثنائية وترقية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ، والقضايا ذات الإهتمام المشترك. والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة في السودان.