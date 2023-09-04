سياسية
شاهد بالصور والفيديو.. رئيس مجلس السيادة يعود إلى البلاد من جنوب السودان
عاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، إلى البلاد ، اليوم بعد زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان إستغرقت يوماً واحداً ، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت.
تناولت مسار العلاقات الثنائية وترقية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ، والقضايا ذات الإهتمام المشترك. والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة في السودان.
وكان في إستقباله بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة، والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس وعدد من السادة الوزراء.
وكان قد رافق رئيس مجلس السيادة خلال زيارته لجوبا، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ، والفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة.
سونا + إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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