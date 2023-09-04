كل ما تودون معرفته بشأن إعلان “آبل” عن “آيفون 15”





تعقد شركة آبل حدثها الكبير التالي في سبتمبر/أيلول الحالي، للكشف عن “آيفون 15” وساعات جديدة وغيرها من المنتجات.

في ما يلي أبرز التوقعات من الحدث:

متى وأين سيُعقَد حدث “آيفون 15″؟

سيُقام حدث “آيفون 15” في 12 سبتمبر/أيلول 2023 الحالي عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت غرينتش.

وسيُبث الحدث، الذي أطلقت عليه الشركة اسم Wonderlust، مباشرة من “آبل بارك”، المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا.

كيفية مشاهدة حدث “آيفون 15”

كما هي الحال مع الأحداث الماضية، في الغالب ستبثّ “آبل” حفل إطلاق “آيفون 15” على موقعها الإلكتروني وقناتها على “يوتيوب”.

تشكيلة “آيفون 15” متوافقة أخيراً مع USB-C

لأول مرة، من المتوقع أن يأتي “آيفون 15” مزوداً بمنفذ USB-C، المستخدم على نطاق واسع، بدلاً من موصل Lightning الخاص بشركة “آبل”.

وهذا لا يشكل مفاجأة، إذ أكدت الشركة العام الماضي أنها ستُجري التغيير للانتقال إلى USB-C، امتثالاً للوائح الاتحاد الأوروبي، يذكّر موقع ذا فيردج التقني.

وعلى الرغم من أن التقارير تشير إلى أن جميع الهواتف في تشكيلة “آيفون 15” ستحصل على منفذ USB-C، إلا أن المحلل، مينغ تشي كيو، يقول إن “برو” و”برو ماكس” فقط سيستفيدان.

وسيأتي كلا الطرازين مزودَين بمنفذ USB 3.2 أو Thunderbolt 3 على الأقل، في حين أن الإصدار الأساسي من “آيفون 15” و15 بلس سيدعم USB 2.0، وفقاً لكيو.

وفي كلتا الحالتين، أفاد موقع 9to5Mac بأن جميع طرازات “آيفون 15” يجب أن تتمتع بمعدلات شحن أسرع تبلغ 35 واطاً بفضل هذا المنفذ.

ومن أهم التغييرات المقبلة على “آيفون 15 برو” و”برو ماكس”، إطار من التيتانيوم وحواف أنحف وسعر محتمل أعلى.

وقد يأتي كلا الطرازين المتميزين أيضاً مع زر إجراء مشابه للزر الموجود على “آبل واتش أولترا”، وفقاً لما أورده موقعا “ماك رومرز” و9to5Mac. ومن المفترض أن يحل هذا الزر محل مفتاح كتم الصوت وقد يسمح بتعيين اختصارات لتطبيقات وأدوات مختلفة.

وبينما أشارت الشائعات المبكرة إلى أن “آبل” ستستبدل زر التحكم في مستوى الصوت وزر الطاقة في “آيفون 15 برو” و”برو ماكس” بأزرار تبديل صلبة، ينقل “ذا فيردج” عن تقارير أنهما سيبقيان على حالهما في الوقت الحالي.

وقد يكون “آيفون 15 برو ماكس” في مرحلة تغيير العلامة التجارية أيضاً، إذ أفادت شبكة بلومبيرغ العام الماضي بأن “آبل” قد تستخدم اسم “أولترا” في إصداراتها.

وقد نرى أيضاً بعض التغييرات على الألوان التي تدرجها “آبل” في خط “آيفون 15 برو”. وفقاً لـ9to5Mac، يمكن استبدال اللون الذهبي بالرمادي، مع إمكانية إضافة اللون الأزرق.

ويُشاع أن هاتف “آيفون 15” الأساسي سيأتي بالألوان الأسود والأخضر والأزرق والأصفر والوردي.

تحديث تدريجي لمجموعة “آبل واتش”

بالإضافة إلى “آيفون 15″، من المرجح أيضاً أن تكشف “آبل” عن أحدث تشكيلة من ساعاتها الذكية، مع عدم توقّع تغييرات رئيسية.

ولا يُعرف الكثير عن التحديث المتوقع لساعة “آبل واتش أولترا” باستثناء إضافة علبة أكثر قتامة من التيتانيوم، لكن الشائعات تشير إلى أن “واتش سيريز 9” ستأتي مع معالج S9 محدث.

ووفقاً لـ”بلومبيرغ”، تعتمد شريحة S9 على معالج A15 الذي قدمته “آبل” مع “آيفون 13”. وقد يسمح ذلك بمزيد من الكفاءة وعمر بطارية أفضل مقارنةً بسابقه.

“إيربودز” مع علبة شحن مجهزة بمنفذ USB-C

“آيفون 15” ليس جهاز “آبل” الوحيد الذي من المتوقع أن يحصل على منفذ USB-C. أفادت “بلومبيرغ” بأن الشركة تخطط لإطلاق سماعات “إيربودز” محدثة ومزوّدة بمنفذ USB-C.

العربي الجديد