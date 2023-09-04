وزير الداخلية المكلف يلتقي والي ولاية القضارف واللقاء يستعرض مجمل الأحوال الأمنية

جدد الفريق شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بتقديم الدعم اللازم لتأمين سهل البطانة لمنع تهريب البشر والمخدرات والاسلحة والوقود مشيرا الي اهمية التنسيق والتعاون بين ولايات سهل البطانة لوضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتامين بجانب العمل علي تأمين الطريق القومي ، جاء ذلك لدي لقائه اليوم الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب والي ولاية القضارف المكلف مشيرا الي اهمية توفير الامن والطمأنينة بدعم الخطط التامينية لشرطة الولاية والاجهزة الامنية الاخري حتي تضطلع بدورها كاملا في توفير وبسط الامن باعتبارها ولاية داعمة للاقتصاد الوطني.

من جانبه اكد والي ولاية القضارف المكلف (للمكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف استمع الي شرح مفصل عن مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالولاية والتي تشهد استقرارا كبيرا بفضل التنسيق التام بين حكومة الولاية والاجهزة الامنية بالولاية ، مضيفا ان اللقاء تطرق الي الخطط الخاصة بتأمين الموسم الزراعي بجانب تأمين سهل البطانة الذي تم مع ولاة الولايات المعنية لمنع كافة عمليات التهريب ، اضافة لحماية وتنشيط المشاريع الزراعية .

المكتب الصحفي للشرطة – السودان